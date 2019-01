Aventura em África: um regresso ao passado

Faltam poucas horas para embarcarmos em nova aventura, de novo por terras africanas. Angola é o país a explorar, ou melhor, parte do país que iremos conhecer. Para uns será novidade absoluta, para outros um regresso a locais onde viveram parte da juventude. Para um deles será mesmo o regresso à terra onde nasceu, aonde só agora irá voltar. É, pois, mais do que uma viagem de aventura. É também um regresso ao passado, às origens e às recordações.O voo levar-nos-á a Luanda e depois a Windhoek, onde iremos recolher os jipes e preparar toda a logística necessária para uma viagem que nos levará até à reserva nacional do Etosha, no norte da Namíbia, e daqui até à fronteira de Ondjiva/Sta. Clara.A primeira noite em Angola deverá ser passada no Vihua Lodge, onde a Lena Leite nos espera, caso todas as formalidades fronteiriças sejam rápidas e o estado das estradas nos facilite o andamento pelas centenas de quilómetros que nos separam do lodge.Subiremos, depois, para Norte, passando pelo Lubango, Huambo, o Dondo e um eventual desvio até Malange e provavelmente uma vista de olhos pelas quedas de Calandula. Luanda será então o ponto de passagem seguinte, onde o nosso amigo Pinheiro nos aguarda. Esperamos que, até lá, o seu Benfica não lhe dê tristezas.O regresso será feito pela costa, pelo Cabo Ledo, para irmos descobrir o Parque Nacional da Kissama, descendo de seguida por Porto Amboim, Gabela, Sumbe até ao Lobito e Benguela. E prosseguiremos sempre para sul, até ao Namibe, onde certamente nos aguardarão surpresas… O Parque Nacional do Iona será local imperdível, tal como a Baía dos Tigres, isto é, se a maré nos permitir fazer os mais de 60 km, sempre pela praia, que distam de Tomboa.Voltaremos então para a Namíbia e tentaremos explorar a Kaokoland, um região onde habitam os Himba, um povo que mantem as suas tradições ancestrais e que continua a recusar submeter-se às «modernidades». Daqui entraremos novamente na capital, entregaremos os jipes, apanharemos o avião de regresso à Europa e começaremos logo a desenhar a próxima aventura.