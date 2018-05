Continuar a ler

A ministra manifestou o desejo de La Paz continuar no 'mapa' do Dakar, afirmando que deram conhecimento do "interesse em alargar o percurso a outras regiões [da Bolívia] para ter uma promoção do país mais diversificada".A Bolívia acolheu o Dakar desde 2014, e, segundo a governante, as cinco passagens anteriores foram "altamente benéficas tanto no plano económico como no da promoção turística a nível mundial".Esta renúncia acontece à edição de 2019, acontece dias depois de o Chile ter anunciado que não estaria disponível por razões orçamentais.O anúncio do percurso, inicialmente previsto para segunda-feira, ter sido adiado pela ASO, alegando "novos elementos dos países anfitriões".A única certeza é de que o Peru fará parte do percurso do próximo Dakar, depois de ter recebido a partida em 2018, uma edição que saíu de Lima, atravessou a Bolívia e terminou em Córdoba, na Argentina.