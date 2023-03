Câmara de Montalegre "agradada" com "prémio" de inaugurar Mundial de Ralicrosse

A presidente do município de Montalegre, Fátima Fernandes, mostrou-se esta exta-feira "agradada" com o novo calendário do Mundial de Ralicrosse, que considera "um prémio" em ano de "bodas de prata" do circuito, além de uma "oportunidade de divulgação do território".



"É um prémio que recebemos com muito agrado neste ano em que celebramos 25 anos da pista de Montalegre, que é tão do agrado dos aficionados desta modalidade e que acolhe, por esse mundo fora, os mais rasgados elogios", frisou a autarca a propósito da alteração ao calendário do Mundial de Ralicrosse que coloca a ronda portuguesa como prova inaugural, agendada para 03 e 04 de junho.

A etapa portuguesa estava inicialmente prevista para 26 e 27 de agosto, de acordo com o calendário divulgado pela FIA em Bolonha, Itália.

Além de abrir o Mundial, o circuito localizado no sopé da serra do Larouco será "palco do teste oficial de pré-temporada, que trará à pista barrosã todas as equipas e pilotos" da competição "uma semana antes da prova", o que, para Fátima Fernandes, é "uma grande oportunidade de divulgação do território". "Haverá oportunidade para as pessoas poderem ir à pista, com toda a certeza, ver alguns desses treinos abertos ao público, não todos, e participar deste grande evento do desporto automóvel que atrai, sempre, milhares de adeptos", frisou.

Ainda que as primeiras datas, de agosto, permitissem perspetivar uma grande afluência de "emigrantes", Fátima Fernandes acredita que "as novas tecnologias" lhes permitirá acompanhar a competição. "Com certeza que as novas tecnologias vão ser colocadas ao serviço daqueles que nos veem lá de longe, designadamente, no estrangeiro, para que possam ver a sua terra, a sua pista, ver os grandes pilotos mundiais a porem o nome de Montalegre nas bocas do mundo", reiterou.

Esta é, por isso, "uma boa maneira" de assinalar "as bodas de prata" do Circuito Internacional de Montalegre, que serão "celebradas no evento, de forma condigna", através de "uma cerimónia simpática" que está a ser preparada "juntamente com a organização, com o CAVR [Clube Automóvel de Vila Real] e com o promotor", avançou a autarca.

A prova portuguesa do Mundial de Ralicrosse está agendada para os dias 3 e 4 de junho. A par do campeonato do mundo, a ronda lusa volta a incluir os europeus de RX1 (Supercars) e RX3 (Super1600) e o kartcrosse "como prova de suporte".