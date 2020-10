Covid-19: Baja Portalegre 500 decorre em novembro mas sem público

A edição deste ano da Baja Portalegre 500 vai decorrer sem público devido à pandemia de covid-19, segundo o plano de contingência apresentado pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP), promotor da corrida, aprovado pelas autoridades sanitárias.

No plano, disponível no sítio na Internet do evento, que decorrerá no Alentejo, entre 5 e 7 de novembro, é referido que não será permitido público na prova.

"Este ano, num esforço único, o ACP vai transmitir o maior número de horas da Baja de Portalegre através das plataformas digitais da prova, com classificações e diretos de vários momentos e locais da mesma", lê-se no documento.

O ACP refere que os elementos da organização vão estar equipados com máscara e viseira e que vão ser realizados testes ao novo coronavírus nas 96 horas que antecedem a corrida aos elementos da organização que contactem com os concorrentes, bem como a todos os elementos que utilizam o edifício onde vai funcionar o secretariado da prova.

Do conjunto de medidas apresentadas, o ACP explica ainda que foi cancelada a cerimónia de partida, que decorria habitualmente na noite de quinta-feira 5 de novembro, no centro de Portalegre.

O 'briefing' entre o diretor da prova e concorrentes foi igualmente cancelado, sendo este ano distribuído em papel nas verificações administrativas e disponibilizado no sítio da prova na Internet.

Além da distribuição de máscaras duas por equipa, o ACP anuncia que está a estudar uma alternativa para a cerimónia de entrega de prémios.