O próximo Rali Dakar vai decorrer pela primeira vez na história num único país, com o Peru a ser o anfitrião da edição de 2019 desta mítica prova de todo-o-terreno.

A confirmação da rota da 41ª edição do Dakar foi feita esta sexta-feira pela ASO, o organizador deste evento que decorre desde 2009 na América do Sul. Contará com 10 etapas e um dia de descanso, sendo que a partida e a chegada serão feitas na capital daquele país, Lima.

Recorde-se que a organização do evento tinha como plano inicial começar a prova no Chile e terminar no Equador, mas não conseguiu chegar a acordo com estes países. E antes de assumir um compromisso com o Peru terá ainda reunido com responsáveis da Bolívia, também sem sucesso.

Ainda assim, e apesar da falta de países interessados em receber o Dakar, a organização acredita que as praias e as dunas do Peru serão suficientes para continuar a atrair os melhores pilotos da disciplina.

"Sabemos que ele [o Dakar] vai atrair os melhores pilotos da disciplina porque todos os anos é o evento com o nível de referência mais alto", afirmou Etienne Lavigne, director do Rali Dakar, em declarações ao "Motorsport.com". "No Peru aconteceu o acidente do Loeb, o acidente com o Nani Roma… é um terreno difícil. Não estamos a montar um passeio", adiantou.

A areia e as dunas do Peru vão garantir espectáculo mas vão obrigar a organização a alterar o desenho habitual das etapas. "Vamos criar etapas mais difíceis e mais técnicas porque este tipo de geografia com areia e dunas não podemos ter etapas com 400 quilómetros. Seria muito difícil", atirou Lavigne.