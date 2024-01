Dakar'2024: Desclassificação dos líderes promove Ricardo Porém

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A desclassificação de Eryk Goczal (Taurus) e do tio Michal Goczal (Taurus), por irregularidades na embraiagem dos seus veículos, promoveu o português Ricardo Porém (MMP) ao sétimo lugar da classe Challenger da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno.

O polaco Eryk Goczal liderava confortavelmente a categoria dedicada aos veículos ligeiros protótipos, depois de se ter tornado, em 2023, no mais novo vencedor da prova, com 18 anos.

No entanto, na sequência de uma inspeção técnica aos dois veículos, os delegados concluíram que os concorrentes polacos estavam a utilizar embraiagens com discos em carbono (material compósito), o que é proibido pelo artigo 286-2.3 do regulamento, que enumera os componentes que podem ser em carbono.

Desta forma, Eryk Goczal, que liderava com mais de uma hora de vantagem, vê-se arredado da prova.

O novo líder é, agora, norte-americano Michael Guthrie (Taurus), com 24.16 minutos de vantagem sobre a espanhola Cristina Gutierrez (BFG) e 24.34 face ao chileno Lopez Contardo (Can Am).

O leiriense Ricardo Porém foi promovido à sétima posição, a 3:05.12 horas do comandante, enquanto João Monteiro (Can Am) é, agora, o 13.º classificado.

Este sábado viveu-se o dia de descanso da prova, que termina no dia 19, na Arábia Saudita.

A corrida é retomada domingo, com a sétima etapa, entre Riade e Al-Duwadimi, com 483 quilómetros cronometrados.