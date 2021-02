Duas provas internacionais de TT em Portugal adiadas devido à pandemia

A Baja TT ACP e a Baja do Pinhal, ambas do calendário internacional de provas de todo-o-terreno, foram adiadas devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Numa nota publicada no site da organização, a FIM explica que "devido ao impacto do novo coronavírus e às restrições de viagens a Portugal", foi decidido, em conjunto com a Federação de Motociclismo de Portugal e os clubes organizadores, adiar a Baja TT ACP, em Santiago do Cacém, e a Baja do Pinhal, em Castelo Branco.

A prova do ACP deveria abrir o calendário da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno de Rally Raid, entre 8 e 13 de abril, enquanto a Baja do Pinhal deveria disputar-se de 28 a 30 de maio.

Para já não foram anunciadas as novas datas.