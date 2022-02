Equipa de Nico Rosberg vence primeira prova da temporada de Extreme E

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa de Nico Rosberg, antigo piloto de Fórmula 1, venceu este domingo o Desert X Prix, prova de abertura do campeonato Extreme E, para veículos elétricos de todo-o-terreno.



Com os suecos Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson aos comandos, a equipa do antigo campeão mundial de Fórmula 1 de 2016, gastou 27.08,453 minutos na corrida final, deixando a dupla de espanhóis Laia Sanz e Carlos Sainz (Acciona) em segundo lugar, a apenas 2,483 segundos.

A espanhola Cristina Gutierrez e o francês Sébastien Loeb (X44), da equipa do antigo campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, fecharam os lugares do pódio, a 5,807 segundos.

A corrida final ficou também marcada pelo violento acidente de Tanner Foust (McLaren XE), que obrigou à interrupção da prova. No reatamento, Kristoffersson saiu da terceira posição para conquistar a vitória com uma ultrapassagem a Laia Sanz na última curva.

Desta forma, a dupla sueca lidera o campeonato, com 30 pontos, mais 12 do que Sanz e Sainz e mais 15 do que Gutierrez e Loeb.

A segunda de cinco provas do campeonato, a Island X Prix, disputa-se a 7 e 8 de maio, na Sardenha, em Itália.