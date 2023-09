Fernando Barreiros é campeão ibérico de todo-o-terreno

O piloto português Fernando Barreiros (Isuzu) sagrou-se este sábado campeão ibérico de todo-o-terreno pelo segundo ano consecutivo, em Saragoça, em Espanha.

Ao piloto luso bastou ser segundo classificado no Rali de Saragoça, para festejar o bicampeonato da categoria T2, para veículos derivados de produção.

"Estou muito satisfeito por ter conseguido alcançar antecipadamente o título ibérico T2 nesta temporada de 2023, renovando assim o triunfo na Taça Ibérica conquistada no ano passado", disse Fernando Barreiros.

O piloso da Isuzu, navegado por Carlos Silva, sublinhou que o objetivo "passava também por repetir o triunfo nesta prova", que já tinha ganho em 2021, "mas a anulação, por motivos de segurança, dos dois derradeiros setores" não lhe permitiu lutar pela vitória até ao fim.

"No troço inicial, que era muito duro e demolidor, optámos por uma toada mais cautelosa, sabendo que a dupla passagem que se seguia era mais favorável à nossa máquina. Infelizmente as condições meteorológicas não o permitiram, mas estamos tremendamente contentes com a conquista do título", referiu, no final.