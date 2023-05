Frederico Rocha e Francisco Leite discretos no Enduro GP de Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses Frederico Rocha (GasGas) e Francisco Leite (Sherco) tiveram uma prestação discreta no Enduro GP de Espanha, segunda ronda do campeonato do mundo, ao terminarem fora dos lugares pontuáveis nos dois dias de prova.

Frederico Rocha hoje foi 22.º classificado, a 7.13,99 minutos do vencedor da classe Youth, o italiano Kevin Cristino (Fantic), depois de ter sido o 23.º classificado na véspera (pontuam os 20 primeiros). Já Francisco Leite (Sherco) foi hoje 26.º, a 10.09,20 minutos, depois de ter sido 25.º no primeiro dia de competição.

O britânico Brad Freeman (GasGas) venceu os dois dias de competição, mas é o espanhol Josep Garcia (KTM), segundo tanto no sábado como no domingo, que lidera o campeonato, com 77 pontos.

A próxima ronda será na Finlândia, de 26 a 28 de maio.