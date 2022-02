João Ferreira e António Maio vencem Baja TT Montes Alentejanos

João Ferreira (Mini), em automóveis, e António Maio (Yamaha), em motas, venceram este domingo a Baja TT Montes Alentejanos, prova de abertura do nacional de todo-o-terreno.



Aos comandos de um Mini adquirido para esta temporada, João Ferreira, navegado por David Monteiro, gastou 3:53.54,7 horas para completar os dois setores seletivos que compunham a prova, deixando o brasileiro Cristian Baumgart (Toyota) na segunda posição, a 2.13,9 minutos, enquanto o campeão nacional, Tiago Reis (Toyota) foi terceiro, a 2.49,5 minutos do vencedor, depois de uma penalização de um minuto lhe ter tirado o segundo posto.

"O balanço é muito positivo. Estreámos um carro novo nesta corrida, no meio destes 'tubarões' todos e começámos por conseguir no prólogo fazer logo um segundo lugar. No setor da tarde [de sábado] ganhámos, hoje voltámos a ganhar. O Tiago estava a andar muito bem, mas penso que houve algum problema que o atrasou. Estamos muito surpreendidos e contentes com o resultado", comentou João Ferreira, no final.

Nas motas, o campeão nacional António Maio venceu pelo segundo ano consecutivo esta prova, gastando 3:26.48 horas.

Martin Ventura (Yamaha) foi o segundo classificado, a 59,4 segundos do piloto alentejano, enquanto Fábio Magalhães (Honda) foi o terceiro, já a 9.49,8 minutos.

"Desde a última etapa do Dakar até esta corrida que não tinha conseguido andar de mota, pois estive apenas a aproveitar a minha família. Cheguei aqui com algum receio pela falta de ritmo que, entretanto, perdi, mas a prova estava acessível e bem marcada. Hoje tive que ir muito à cautela para não cometer erros e estou contente por alcançar mais uma vitória", referiu António Maio.

Nos SSV, o antigo campeão mundial de todo-o-terreno em motas Hélder Rodrigues (Can-Am) somou a primeira vitória da carreira nesta categoria.

A próxima ronda do campeonato disputa-se de 18 a 20 de março, em Santiago do Cacém, com a Baja TT do ACP.