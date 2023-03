João Ferreira no pódio da quarta etapa do Abu Dhabi Desert Challenge

O português João Ferreira (Yamaha) foi esta quinta-feira o terceiro classificado da categoria de veículos ligeiros (SSV) na quarta etapa do Abu Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno.

João Ferreira, que é navegado por Filipe Palmeiro, concluiu a tirada na oitava posição da geral dos automóveis, a 09.45 minutos do vencedor, o francês Sébastien Loeb (BRX) após os 308 quilómetros cronometrados da mais longa tirada da prova.

"Estamos muito contentes com a nossa prestação de hoje. Apesar de termos tido um pequeno percalço com um pneu descolado, conseguimos impor um bom ritmo, rodar entre os top-10 da geral e subir pela primeira vez nesta prova ao pódio da nossa classe. Estamos no bom caminho e vamos amanhã [sexta-feira], na última etapa, fazer um pouco melhor. O campeonato é longo, com provas grandes e, por isso, ainda há muitos pontos em disputa", disse o campeão nacional de todo-o-terreno.

Nas motas, a vitória foi do argentino Luciano Benavides (Husqvarna), que bateu o francês Adrien van Beveren (Honda), por 3.22 minutos, e o piloto do Botswana Ross Branch (Hero), por 4.06.

O português Bruno Santos (Huqvarna) foi 17.º.

A partida teve de ser adiada por duas horas devido ao intenso nevoeiro.

Na geral, Van Beveren, da equipa oficial da Honda, que é gerida pelo português Ruben Faria, mantém o comando. Bruno Santos (Husqvarna) é 15.º, quinto entre os pilotos Rally2.

Na sexta-feira disputa-se a quinta e última etapa, com 206 quilómetros.

O Mundial de todo-o-terreno (W2RC) é composto por cinco eventos: rali Dakar, Abu-Dhabi Desert Challenge, rali de Sonora (México de 22 a 28 de abril), Desafio Ruta 40 (Argentina, de 26 de agosto a 1 de setembro) e rali de Marrocos (de 12 a 18 de outubro).