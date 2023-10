João Ferreira repete triunfo na Baja Portalegre 500

O piloto João Ferreira (Mini), navegado por Paulo Fiúza, venceu este sábado a Baja Portalegre 500 em automóveis, última prova do Campeonato Nacional de todo-o-terreno, pela segunda vez consecutiva.

O piloto de Leiria terminou a prova alentejana com o tempo de 4:54.16,3 horas, deixando o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) na segunda posição, a 2.21,6 minutos. João Dias (Can Am) foi o terceiro, a 2.39,1 minutos.

"É um sentimento incrível. Antes da corrida sabíamos que iríamos lutar com o atual campeão do mundo [Nasser Al-Attiyah] e o vice-campeão do Mundo [Al-Rajhi]. Demos tudo em condições difíceis, com muita água e lama. Ganhar em Portalegre é sempre muito especial, principalmente nestas condições e com esta concorrência", afirmou João Ferreira, ex-campeão nacional e europeu de bajas, que vinha de uma vitória no Rali de Marrocos na categoria T4.

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, que se estreavam com o Prodrive Hunter, foram penalizados em 20 minutos no setor da manhã, por terem bloqueado o Mini de João Ferreira, abrindo caminho ao segundo lugar da geral provisória de Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk (Toyota Hilux).

"Esta prova em Portugal nunca é fácil, por isso estou satisfeito com o resultado. Há imensos espetadores ao longo do percurso, é incrível, e a organização também faz um excelente trabalho. É muito agradável correr aqui", referiu o piloto saudita, citado pela organização.

Por sua vez, Al-Attiyah conquistou o título da Taça do Mundo FIA de Bajas em Portalegre e apelou da penalização de 20 minutos, podendo ainda subir do 12.º lugar em que terminou.

Também o sueco Mattias Ekström (Can Am), bicampeão do DTM e campeão mundial de ralicrosse, considerou que esta é "uma corrida incrível, especiais fantásticas na lama e um número louco de espetadores", apesar de ter terminado na nona posição.

O quarto e último setor seletivo foi encurtado em 60 quilómetros devido às condições meteorológicas adversas, passando de 180 para 120 quilómetros.

Nas duas rodas, Bruno Santos (Husqvarna) estreou-se a vencer. O piloto da Husqvarna, bicampeão nacional de TT Rali Raids em 2018 e 2019, partiu para o dia de hoje na terceira posição. No entanto, assumiu a liderança a meio do setor seletivo, terminando com 4.10,9 minutos de vantagem para o segundo classificado, André Sérgio (Beta). Gonçalo Amaral (Honda) foi o terceiro, a 8.40,2 minutos.

"Cometi poucos erros e andei com muita cautela, pois não vinha com ambição de dar tudo em Portalegre. Como tenho de estar operacional para o Dakar, tive muito receio de sofrer uma lesão, mas à medida que a prova foi evoluindo, e com as dificuldades do António Maio, vi que tinha uma oportunidade e aproveitei-a", disse Bruno Santos.

O campeão nacional António Maio (Yamaha), que conta com oito vitórias em Portalegre, quedou-se pela 19.ª posição, devido a uma fuga no tubo de gasolina da sua Yamaha.

Já na categoria dedicada aos veículos ligeiros (SSV), Hélder Rodrigues (Can Am) estreou-se a vencer, depois de ter feito uma carreira nas duas rodas, em que pontificam os sete títulos nacionais de enduro, o título mundial de enduro júnior e o título mundial de todo-o-terreno, em 2011.

"Isto significa muito para mim. Depois de um ano duro, vencer aqui é muito especial. O carro esteve impecável, não tive furos e na parte final tive de fazer uma gestão, para ultrapassar as motos 4", disse.

João Monteiro (Can-Am) foi o segundo classificado e, com este resultado, será o novo campeão nacional, enquanto Pedro Santinho Mendes (Can-Am) termina no terceiro lugar final, depois de ter passado pelo comando da prova.

Nos quads, João Vale (Can-Am) dominou pelo segundo ano consecutivo. "[Foi] uma grande vitória. Ao quilómetro 40 sofremos um azar, quando ficámos sem travões à frente. Cheguei a acreditar que não seria possível, mas missão cumprida e parabéns à equipa", realçou João Vale.

Tomás Paulo (Yamaha) foi o segundo classificado, a 2.57,9 minutos do líder, enquanto Flávio Gonçalves (Yamaha) foi terceiro, a 9.44,8 minutos.

Apesar de a classificação ser ainda provisória, Luís Fernandes (Yamaha) deverá ser o novo campeão nacional de quads.