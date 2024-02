João Ferreira vence etapa e termina em segundo ronda inaugural da Taça do Mundo de Bajas

O piloto português João Ferreira, acompanhado pelo navegador Filipe Palmeiro, venceu este sábado a segunda etapa da Saudi Baja Ha'il, primeira ronda da Taça do Mundo de Bajas, na Arábia Saudita, e terminou em segundo da classificação geral.

O piloto de Leiria recuperou mais de seis minutos para o líder e esteve perto de chegar ao triunfo, terminando a apenas 38 segundos do saudita Yazeed Al Rahji, que triunfou.

"A sensação é incrível! Partimos para esta prova com ambições muito claras de evoluir a nossa condução em dunas com o Mini. Ontem sofremos um pouco com uma má escolha de 'setup' dos amortecedores, mas percebemos rapidamente que podíamos ter feito muito melhor. Hoje a equipa fez um trabalho incrível, o Filipe voltou a estar a grande nível na navegação e conseguimos fazer uma especial de grande qualidade, que nos orgulha muito e que quase dava para voltarmos a Portugal com um triunfo", afirmou o piloto.

A Saudi Baja Ha'il foi a primeira ronda da Taça do Mundo, que passará por Portugal, em meados de outubro, com a realização da Baja Portalegre 500, prova que João Ferreira venceu nos últimos dois anos.

O piloto luso tem como ambição primordial o triunfo no Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno (W2RC), não descartando uma participação mais regular nesta Taça do Mundo de Bajas.