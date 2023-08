João Ferreira vence quarta etapa do Desafio Ruta 40

João Ferreira, atual campeão nacional de Todo-o-Terreno, venceu esta quinta-feira a quarta etapa do Desafio Ruta 40, quarta Ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC), entre os Protótipos Ligeiros (T3). Trata-se da terceira vitória do leiriense no W2RC.Recorde-se que o piloto já tinha vencido duas etapas no Dakar 2023, primeira de cinco rondas que compõem a competição.