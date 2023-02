João Ramos vence prova de abertura do Nacional de TT

João Ramos (Toyota) venceu este domingo a Baja TT Montes Alentejanos, prova de abertura do campeonato nacional de todo-o-terreno, na categoria de automóveis, enquanto Martim Ventura (Yamaha) triunfou nas duas rodas.

João Ramos, que é navegado por Pedro Ré, concluiu os dois setores seletivos da prova disputada no distrito de Beja com o tempo de 3:34.23,2 horas, deixando o segundo classificado, Tiago Reis (Toyota), na segunda posição, a 1.56,3 minutos, com Armindo Araújo (Can Am) em terceiro, a 7.29,6 minutos.

O campeão nacional de ralis, que este ano vai competir nos dois campeonatos, venceu a categoria T3, destinada a veículos ligeiros.

"Esta prova foi um pleno dado o nosso pouco conhecimento deste novo carro. Ele é completamente diferente e tem particularidades mais difíceis. Mas, acima de tudo, requer quilómetros e adaptação. O meu objetivo para esta prova era terminar e ele foi cumprido. Claro que a vitória em todas as etapas foi a cereja no topo do bolo. Reuni o máximo de pontos e, com isso, damos um ânimo enorme a toda a equipa para uma temporada e um campeonato muito bom", disse João Ramos.

Nas duas rodas, a vitória coube a Martim Ventura, que bateu o campeão nacional António Maio (Yamaha) por 49,2 segundos, com João Monteiro (Can Am) em terceiro, a 3.14 minutos, vencendo entre os SSV.

"Foi uma prova gira com pisos muito variados. Em percursos técnicos tive algumas dificuldades, mas penso que consegui ultrapassar bem todos os contratempos. Foi uma boa disputa e seguimos com um bom ritmo para a próxima prova do campeonato", explicou Martim Ventura.

Rafael Carvalho (Yamaha) venceu entre os quads.

A próxima ronda, a Baja TT Extremadura, em Badajoz, em Espanha, vai ser disputada em 15 e 16 de abril.