Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Joaquim Rodrigues Jr. em sexto na penúltima etapa do Rali do Cazaquistão Piloto de Barcelos concluiu os 308 quilómetros cronometrados a 8.35 minutos do vencedor





• Foto: Andalucia Rally