Joaquim Rodrigues Jr. foi o sexto mais rápido na primeira etapa do rali do Cazaquistão

O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou no sexto lugar a primeira etapa do rali do Cazaquistão, prova de abertura do Mundial de todo-o-terreno em motociclismo.

O piloto de Barcelos concluiu os 280 quilómetros cronometrados da especial desta quarta-feira a 10.12 minutos do vencedor, o norte-americano Ross Branch (Yamaha).

"Foi uma especial muito rápida, em pistas muito estragadas. Não me senti confiante o suficiente para manter um ritmo elevado neste tipo de terreno pelo que decidi ir com mais calma. Estou satisfeito por ter conseguido trazer a mota inteira até ao fim", disse o piloto luso.

O seu companheiro de equipa, o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi décimo, a 18.54 minutos do vencedor.

Nos automóveis, o triunfo sorriu ao francês Mathieu Serradori (Century CR6) enquanto nos SSv foi a espanhola Cristina Gutierrez (Can-Am) a triunfar.

Na quinta-feira, os pilotos enfrentam mais 280 quilómetros cronometrados que correspondem à primeira parte de uma especial maratona, sem assistência externa no final.