Joaquim Rodrigues Jr. foi quarto na abertura do Rali Rota da Seda

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou esta sexta-feira no quarto lugar a primeira de dez etapas do Rali Rota da Seda, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno.

O piloto de Barcelos concluiu os primeiros 90 quilómetros cronometrados a 1.54 minutos do vencedor, o seu companheiro de equipa, o italiano Franco Caimi (Hero).

Joaquim Rodrigues sofreu "alguns problemas" antes da partida, de acordo com a equipa do construtor indiano, que conseguiu resolver antes de arrancar para a especial, desenhada numa pista de treinos militares.

"Estou satisfeito por ter terminado em segurança. Foi um dia longo, com a ligação [de 580 quilómetros]. Ainda nos faltam mais nove dias", frisou o barcelense.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi sexto, a 3.15 minutos do líder.

Este sábado disputa-se a segunda etapa, com 566 quilómetros, 132 deles cronometrados.