Joaquim Rodrigues Jr. vence última etapa do Rali do Cazaquistão

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) venceu este domingo a quinta e última etapa do Rali do Cazaquistão, prova de abertura do Mundial de todo-o-terreno em motociclismo.

O piloto de Barcelos terminou a última tirada, encurtada de 270 para 160 quilómetros devido a problemas logísticos no reabastecimento aos pilotos, com o tempo de 1:19.51 horas, deixando o segundo classificado, o piloto do Botswana Ross Branch (Yamaha), a 1.07 minutos. O australiano Daniel Sanders (Gás Gás) foi terceiro, a 1.31 minutos do português, que conquistou a primeira vitória de sempre da Hero numa prova do Campeonato do Mundo.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi oitavo neste derradeiro dia de prova, a 2.53 minutos do companheiro de equipa.

A prova foi ganha por Ross Branch, que bateu o austríaco Mathias Walkner (KTM) por 5.07 minutos.

Joaquim Rodrigues Jr. foi sétimo, a 8:46.08 horas, enquanto Bühler foi nono, a 8:48.16 horas do vencedor.

Nos automóveis, a vitória foi do argentino Lucio Alvarez (Toyota), que aproveitou uma avaria sofrida pelo francês Mathieu Serradori (Century) na derradeira etapa, depois de liderar desde o primeiro dia.

Nos SSV, venceu a espanhola Cristina Gutierrez (Can Am), apesar de ter fraturado duas vértebras nesta última especial da prova.

A próxima jornada será o rali Rota da Seda, no início de julho.