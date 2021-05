Joaquim Rodrigues vence prólogo do Rali da Andaluzia

O motard Joaquim Rodrigues (Hero) venceu esta quarta-feira o prólogo do Rali da Andaluzia de todo-o-terreno, em Cádis, no arranque da segunda edição de uma corrida que serve para preparar o Rali Dakar de 2022.

No início da prova, que decorre até domingo, Rodrigues foi o mais rápido, com 6.13 minutos para cumprir os oito quilómetros do prólogo, um segundo à frente do espanhol Joan Barreda (Honda), segundo, e dois para o luso-alemão Sebastian Bühler (Hero), terceiro.





"Tivemos um bom arranque. O nosso grande objetivo é testar a moto e as novas definições com o Dakar'2022 na mira, e isto é uma boa corrida para o fazer. Estou muito feliz de arranque com bons resultados", declarou o novo líder.

Nos carros, o mais rápido foi o catari Nasser Al-Attiya (Toyota), em 5.50 minutos, antes da primeira etapa, de 219 quilómetros, 177 deles cronometrados, com partida e chegada de Villamartín.