Kevin Benavides vence Andalucia Rally e dedica triunfo a Paulo Gonçalves

O argentino Kevin Benavides venceu este sábado a primeira edição do Andalucia Rally e na hora de celebrar não esqueceu Paulo Gonçalves, malogrado piloto português que perdeu a vida no início do ano no decurso do Dakar'2020. O tributo foi feito nas redes sociais, numa publicação na qual mostrou a boa relação que tinha com o piloto natural de Esposende.





"Esta vitória é para ti. Sei que serias dos primeiros a felicitar-me #Paulo4ever", escreveu o argentino da equipa HRC (dirigida por Rúben Faria), que no Andalucia Rally superou Joan Barreda (2.º) e Adrien Van Beveren (3.º).