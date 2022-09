Kristoffersson volta a brilhar no Mundial de Rallycross em Montalegre

O sueco Johan Kristoffersson, tetracampeão mundial de Rallycross, dominou o primeiro dia do Lusorecursos World RX of Portugal, este sábado, no Circuito Internacional de Montalegre.

Piloto da KMS Volkswagen venceu na frente do seu companheiro de equipa, Ole Christian Veiby, e do sueco Timmy Hansen (Hansen Peugeot), num dia com milhares de espectadores ibéricos no circuito barrosão.

Tradição e futuro



O histórico Circuito Internacional de Montalegre, uma das mais famosas pistas de Rallycross do mundo, voltou a receber as estrelas do FIA World RX, com a estreia absoluta em Portugal das novas máquinas totalmente elétricas da categoria-rainha. O espetáculo visual dos novos RX1e continua a ser impressionante, com as máquinas elétricas a acelerarem dos 0-100 km/h em menos de dois segundos. O que não muda é a classe de Johan Kristoffersson, que venceu pela terceira vez em Portugal, numa Final onde os Volkswagen da KMS monopolizaram os dois primeiros lugares, com o norueguês Ole Christian Veiby, piloto vindo dos ralis, a ocupar a segunda posição.

Os irmãos Hansen, filhos do lendário Kenneth Hansen (14 vezes campeão da Europa de Rallycross) ainda tentaram impedir a quarta vitória em quatro provas de Kristoffersson no Mundial, mas o máximo que conseguiram foi o derradeiro lugar do pódio, por intermédio de Timmy Hansen, com o seu irmão mais novo, Kevin Hansen, logo a seguir. O jovem sueco Gustav Bergström (Volkswagen) completou o top 5.

Amanhã disputa-se mais uma prova do Mundial, num formato de jornada dupla, num dia onde os milhares de espectadores de Montalegre também terão as Finais das espetaculares categorias RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), com os carros a gasolina. Em prova estão nada menos de 11 pilotos portugueses, que tentam contrariar o favoritismo de Anton Marklund nos Supercars, e do jovem Kobe Pauwels nos S1600.