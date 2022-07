Luís Outeiro sagra-se bicampeão nacional de motocrosse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto Luís Outeiro (Yamaha) sagrou-se este domingo campeão nacional de motocrosse pelo segundo ano consecutivo, ao vencer a derradeira prova, disputada na Moçarria, Santarém.



Outeiro, que venceu duas das sete jornadas, terminou o campeonato de Elite com 158 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, Paulo Alberto (Yamaha), repetindo o título conquistado em 2021. Sandro Peixe (KTM) foi o terceiro, com 144 pontos.

Luís Outeiro, que venceu também as duas mangas da categoria MX1, sagrou-se campeão da categoria maior, enquanto Luís Oliveira (Yamaha) venceu o campeonato de MX2.

Sandro Lobo (Yamaha) venceu entre os juniores e Hugo Santos (Honda) nos veteranos.