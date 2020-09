Miguel Barbosa: de regresso às competições

Caros leitores do Record,





Estamos prestes a regressar ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno depois desta paragem forçada devido à pandemia do Covid-19.A Baja TT do Pinhal disputa-se já este fim de semana. Estamos claramente muito motivados com este regresso à competição e muito felizes por ver a competição automóvel na modalidade de todo-o-terreno a regressar à atividade.Não foi fácil reorganizar o calendário desportivo. Foi um trabalho fantástico por parte da Federação, dos clubes envolvidos e das equipas e pilotos.Contamos ter uma Baja bastante difícil e dura como é habitual.Agradecemos o vosso apoio neste regresso. Obrigada também aos patrocinadores por estarem connosco, pelo apoio que nos dão e nos deram mesmo nos momentos de difíceis de paragem. Começámos o campeonato com uma vitória. Estamos com os olhos postos no futuro e vamos continuar a atacar rumo ao título.Obrigado