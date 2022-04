Miguel Barbosa: «A F1 nunca esteve ao meu alcance. E sempre preferi andar na terra»

Começou nos karts aos 15 anos, mas depressa trocou as pistas pelos pisos de lama e areia. Oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, diz que herdou a paixão pelas corridas do pai, Carlos Barbosa, presidente do ACP.O piloto recebeu a SÁBADO na sua oficina na zona de Sintra, onde guarda o Toyota Hilux com que participou no Rali Dakar 2022. É o mesmo carro com que daí por uns dias participaria na 2ª prova do calendário do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno [TT], entre Grândola e Santiago do Cacém (ficaria em 4º). Miguel Barbosa conta como deu os primeiros passos no automobilismo e revela que, apesar dos 43 anos, não pretende acabar em breve a carreira.Leia AQUI a entrevista na íntegra