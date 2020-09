Miguel Barbosa e o adiamento da Baja TT do Pinhal: «Concordo em absoluto»

Carlos leitores do Record,





A Baja TT do Pinhal foi adiada para o próximo fim de semana. Na sexta feira ao final do dia recebemos a comunicação de que a prova não se iria realizar na data marcada.Era uma decisão a meu ver previsível pelas temperaturas que se faziam sentir e pelo historial que existe nesta zona. Pela segurança de todos a prova foi adiada e bem. Concordo em absoluto com esta anulação.Infelizmente iniciou-se um fogo de larga escala que atingiu parte do percurso, o que vem confirmar que a decisão foi a mais correta.Sei que é bastante complicado optar pelo cancelamento ou tomar a decisão de adiar uma prova por todos os custos e logística que implica para a organização e entidades evolvidas e até para os pilotos que se deslocam com toda a estrutura para o local e depois têm de regressar.Teremos de voltar no próximo fim de semana, o que para nós implicar uma logística complicada de gerir. Neste momento não temos meios e equipa disponível para fazer a prova porque obviamente existem outras situações que já se encontravam calendarizadas para o fim se semana que vem. Estamos a trabalhar neste momento para cumprir os compromissos que temos.Vamo-nos focar agora na parte competitiva. Vamos aguardar as notícias do que será a remarcação desta prova.Agradeço uma vez mais às entidades que tiveram o bom senso de anular a prova. Obrigada também a todos pelo vosso apoio.