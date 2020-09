Miguel Barbosa em Reguengos de Monsaraz após três anos de ausência

Recordista de vitórias na competição de todo-o-terreno que há 32 anos se disputa em Reguengos de Monsaraz, Miguel Barbosa está de regresso à Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal depois de três anos de ausência. Poucos dias depois de ter alcançado o 2º lugar na Baja TT do Pinhal, resultado que o coloca atualmente no 2º lugar do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, embora com menos um resultado que os seus adversários diretos, o piloto que por nove vezes subiu ao lugar mais alto do pódio da prova alentejana apresenta-se muito motivado e apostado em conquistar o décimo triunfo.



"Conseguimos um segundo lugar na Baja TT do Pinhal numa corrida dura e bastante disputada ena qual conquistámos uma pontuação muito importante para o Campeonato. Era essencial não cometer erros para podermos estar à partida desta Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, que decorre já este fim de semana. Tivemos hoje um dia longo, de testes de preparação para a prova e estamos bastante satisfeitos. O carro e da equipa estão a postos para uma corrida onde iremos ter como sempre adversários muito fortes, mas estamos muito motivados e confiantes" salienta Miguel Barbosa, piloto do BP Ultimate Vodafone Team que se apresentará em Reguengos de Monsaraz aos comandos da Toyota Hilux e navegado por Pedro Velosa.



Tal como na prova anterior a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá uma estrutura competitiva adaptada às regras impostas pela DGS para que se possa manter o distanciamento social que a pandemia ainda exige. Nesse sentido, foi suprimido o prólogo, bem como o briefing que passará a ser escrito e a cerimónia de entrega de prémios. Na 6ª feira terão lugar as tradicionais verificações. No sábado será feita uma dupla passagem por um setor seletivo com 82 quilómetros e no domingo o mesmo acontecerá com um troço de 61,4 quilómetros.