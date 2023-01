Morgan Lesiardo e Rui Gonçalves reforçam Sherco Portugal

A Sherco Portugal anunciou a contratação do jovem italiano Morgan Lesiardo e do experiente português Rui Gonçalves com vista à conquista do título nacional de Enduro, em Elite Absoluto.O CEO da marca, Tiago Santos, explicou a aposta vincada no êxito no ano que agora começa. "Em 2023, faz todo o sentido uma aposta forte na competição, estamos em franca expansão, temos crescido 30% por ano nas vendas, a marca tem desenvolvido muito bem as motos, quer em termos de qualidade como fiabilidade, já estamos mais que afirmados no mercado. Este ano vamos lançar os modelos ‘on road’ onde vamos ter um leque extremamente abrangente. A competição corre-nos nas veias e é o nosso ADN. Estamos prontos!", reiterou, secundado por João Moura, o novo team manager da equipa lusa."Aceitei este convite do Tiago com todo o gosto. Para além de acreditar na marca e ser a minha marca de eleição, acredito que vou fazer um bom trabalho. O meu trabalho vai passar por organizar os dias de corrida, toda a imagem e comunicação, unir a equipa e fazer sentir aos pilotos que realmente estão apoiados e para se preocuparem somente em competir. Estou pronto para o desafio", fundamentou.Refira-se Rui Fernandes, Marco Correia e Francisco Leite competirão na classe Open.