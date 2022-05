Peso da Régua recebe etapa do Mundial de EnduroGP

A segunda etapa da 33.ª edição do Campeonato do Mundo de EnduroGP, realiza-se no Peso da Régua, de esta sexta-feira a domingo. A prova, que integra o circuito mundial da modalidade, conta com um total de 127 atletas (111 homens e 16 mulheres), e 11 equipas de fábrica em prova (Red Bull, KTM, Husqvarna, Beta, GasGas, TM, Sherco, Fantic, Yamaha, Honda, entre outras).De entre os principais, representantes do top mundial da modalidade, destacam-se o britânico Brad Freeman (campeão em 2021), o italiano Andreas Verona, mas também o espanhol Josep Garcia, vencedor da primeira etapa do circuito, realizada em Lalin (Espanha).A prova, organizada pela empresa portuguesa Prime Stadium (que garantiu a organização do circuito até 2031) sob a égide da FIM – Federação Internacional de Motociclismo, tem um impacto económico significativo na região, beneficiando sobretudo os setores de hotelaria e restauração nesta zona do interior do país.