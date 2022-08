Portugal figura no 19.º lugar após terceiro dos Seis Dias Internacionais de Enduro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção nacional ocupa o 19.º lugar após a disputa do terceiro dos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), cuja 96.ª edição decorre até sábado na localidade francesa de Le Puy-en-Velay.



A equipa lusa, constituída pelos pilotos Gonçalo Reis, Diogo Vieira, Ricardo Wilson e Abel Carreiro, tem o tempo total de 8:17.57,19 horas, situando-se a 1:17.34,94 horas da líder Grã-Bretanha.

Hoje, a equipa portuguesa, que disputa o Troféu Mundial, foi a 13.ª mais rápida do dia, para cujo resultado conta o somatório do tempo dos três melhores representantes nacionais, subindo duas posições na classificação, estando a menos de 13 minutos do 18.º posto, da Grécia.

Após três dias de competição, a Grã-Bretanha, com Steve Holcombe, Nathan Watson, Jed Etchells e Jamie McCanney, lidera com o tempo de 7:00.22,25 horas, com a Itália na segunda posição, a 2.23,16 minutos.

A equipa da Espanha fecha os lugares do pódio, a 3.00,27 minutos dos britânicos.

No Troféu Júnior, Portugal ocupa a nona posição, com o tempo de 5:51.18,39 horas. A equipa constituída pelos pilotos Tomás Clemente, Frederico Rocha e Renato Silva está a 23.29,13 minutos dos líderes, os italianos.

Esta quinta-feira, o pelotão, que contou com 564 pilotos à partida de 30 Seleções, repete o percurso hoje efetuado, com cinco especiais cronometradas.

Os Seis Dias Internacionais de Enduro são uma espécie de Jogos Olímpicos desta modalidade de fora de estrada em motociclismo.