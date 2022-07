Rui Gonçalves acaba Baja de Aragão em terceiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Rui Gonçalves (Sherco) terminou este domingo na terceira posição a Baja de Aragão (Espanha), terceira ronda da Taça do Mundo de Bajas em todo-o-terreno.

O piloto transmontano concluiu os mais de 500 quilómetros da prova espanhola com o tempo de 7:58.26 horas, mais 15.25 minutos do que o vencedor, o espanhol Tosha Schareina (KTM). O espanhol Lorenzo Santolino (Sherco) foi segundo, a 5.01 minutos do vencedor.

Nos automóveis, a vitória pertenceu ao catari Nasser Al-Attiyah (Toyota), com o tempo de 7:20.43,9 horas, deixando o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) em segundo, a 3.02 minutos. O brasileiro Lucas Moraes (Toyota) foi terceiro, a 5.25,7 minutos. João Dias (Can-Am) foi o melhor português, ao terminar na sexta posição, depois de hoje ter subido quatro lugares. O espanhol Dani Sordo (Can-Am) foi oitavo, enquanto Pedro Carvalho (Can-Am) foi 11.º.