Rui Gonçalves no pódio da Baja Aragão

O piloto português Rui Gonçalves (Sherco) terminou no terceiro lugar a Baja Aragão, de todo-o-terreno, em Espanha, quarta ronda da Taça do Mundo de Bajas.

O piloto transmontano concluiu os dois dias de prova com o tempo de 7:18.17 horas, terminando a prova a 15.21 minutos do vencedor, o espanhol Tosha Schareina (Honda). O espanhol Lorenzo Santolino (Sherco) foi o segundo, a 10.09 minutos.

O português David Megre (Kawasaki) foi o nono classificado e ascendeu ao segundo lugar da Taça do Mundo, mantendo a liderança do campeonato europeu.

Pedro Bianchi Prata (Honda) foi 29.º da geral, vencendo entre os veteranos.

Entre os T3 (veículos ligeiros), Armindo Araújo (Can-Am) foi o quarto classificado, ao terminar 17.46,2 minutos do vencedor, o belga Guillaume de Mévius (GRally Team).

"Fizemos uma excelente etapa tendo em conta as condicionantes que não nos permitiam impor um ritmo mais rápido. A nossa posição na estrada já tinha uma diferença de partida de três minutos, mas sim de apenas um, e apanhamos muito pó durante todo o dia. Por isso, e pelo tempo que perdemos ontem [sexta-feira] devido ao furo, só podemos estar muito satisfeitos com o que fizemos na nossa estreia nesta exigente prova", frisou o piloto de Santo Tirso.

Armindo Araújo, navegado por Luís Ramalho, admite que "teria sido espetacular terminar num lugar do pódio", mas o facto de ter conseguido ficar "perto depois de recuperar quatro posições, numa baja onde estavam presentes muitas equipas internacionais com maior experiência neste tipo de provas e dos carros que competem" foi positivo.

"Penso que evoluímos bastante nestes dois dias e estamos muito contentes por tudo", concluiu.

Paulo Rodrigues (Can-Am) foi o 10.º classificado, Duarte Silva (Can Am) foi 16.º e Rui Costa (JMPR) o 20.º.

Nos automóveis, o melhor português foi João Ferreira (Mini), que terminou a 11.08,4 minutos do vencedor, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), com o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) em segundo, a 1.43,2 minutos. O espanhol Carlos Sainz (Audi) foi o terceiro, a 9.17,7 minutos.

O navegador Paulo Fiúza, que compete com o lituano Vaidotas Zala (Mini), foi quarto, enquanto Tiago Reis (Mini) foi sexto.

Francisco Barreto (Toyota) foi 11.º, João Dias (Can Am) foi 15.º e Miguel Barbosa 19.º, na frente de João Magalhães (Can Am).