Tiago Reis lidera Baja TT Loulé acidentada para Nuno Madeira

A dupla Tiago Reis/Válter Cardoso (Toyota) lidera a Baja TT Loulé, quarta de sete provas do Campeonato Nacional, que foi acidentada para Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford).



A dupla do Ford Ranger sofreu hoje um acidente e teve de ser transportada o hospital. "Foi um erro de pilotagem. Entrei demasiado depressa numa curva e acabámos por ir parar a um buraco. O embate frontal foi muito forte, doeu", contou Nuno Madeira à agência Lusa, no hospital, onde ainda está em observação com suspeitas de fissura numa vértebra.

Já o navegador Filipe Serra, sofreu mesmo uma fissura numa vértebra e terá de ficar internado. "O sistema de segurança da prova reagiu rapidamente e prestaram-nos toda a assistência de forma profissional", sublinhou o piloto. A prova chegou a estar interrompida para prestar assistência aos dois concorrentes acidentados.

Após o final do primeiro dia de prova, Tiago Reis tem 50,1 segundos de vantagem sobre Pedro Carvalho (Can-Am Maverick), segundo classificado, e 58,7 segundos face o terceiro, que é Christian Baumgart (Toyota).

Nas motas, lidera Micael Simão (GasGas), depois dos problemas mecânicos do campeão António Maio (Yamaha).

O piloto da GasGas tem 1.10,7 minutos de vantagem sobre Martin Ventura (Yamaha) e 2.49,6 em relação a Gustavo Gaudêncio (Honda), que é terceiro.