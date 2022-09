Tiago Reis lidera Baja TT Sharish em Reguengos de Monsaraz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto Tiago Reis (Toyota Hilux) terminou este sábado na liderança a primeira etapa da Baja TT Sharish, em Reguengos de Monsaraz, onde está a ser disputada a quinta das sete provas do campeonato de Portugal de todo-o-terreno.



O campeão nacional em título nos automóveis terminou os dois setores seletivos de hoje, de 215 quilómetros, com uma vantagem de 1.14,2 minutos sobre o segundo classificado, João Ferreira (Mini), e 4.15,1 minutos sobre João Ramos (Toyota Hilux), que é terceiro.

"Foi um dia em que correu tudo bem. O primeiro setor foi bom, mas vimos que os pneus se estavam a degradar um bocadinho. Pensámos que o segundo setor poderia ser mais complicado. No entanto, quando houve a neutralização do troço, estivemos a analisar e percebemos que os pneus estavam bons então continuámos a atacar e fizemos uma boa corrida", avaliou Tiago Reis.

Nas motas, o comandante da 34.ª edição da prova alentejana é Martin Ventura (Yamaha), com 1.06,4 minutos de vantagem sobre o campeão nacional, António Maio (Yamaha). Miguel Castro (KTM) é o terceiro, já a 4.42 minutos do primeiro colocado. "Foi bom, não apanhei nenhum susto. A corrida estava um pouco perigosa, com alguns buracos. Como o troço se disputou de manhã apanhámos também algum sol de frente, mas diverti-me muito", frisou Martim Ventura.

Nos quads, o líder é Luís Fernandes (Yamaha), com 9,6 segundos de avanço para Fernando Cardoso (Yamaha) e 2.20,8 minutos para João Vale (Yamaha), que é terceiro. "Fui muito cauteloso porque vim de uma queda e tinha algum receio das lombas, mas a sinalização estava impecável", frisou Luís Fernandes.

No domingo, os pilotos enfrentam o derradeiro setor seletivo, de 175,5 quilómetros.