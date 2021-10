Tiago Reis vence em Reguengos e André Amaral sagra-se campeão ibérico

O piloto Tiago Reis (Toyota Hilux) venceu este domingo a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, em Reguengos de Monsaraz, e reforçou a liderança do campeonato nacional de todo-o-terreno.

Tiago Reis dominou a corrida de início a fim, com exceção do prólogo, terminando com o tempo de 4:09.34,5 horas, deixando Alejandro Martins (Míni) a 11.51,4 minutos e André Amaral (Ford Ranger) na terceira posição, a 19.55,7 minutos, resultado que lhe permitiu festejar antecipadamente o título ibérico.

"Estou muito satisfeito porque é muito positivo ter aqui uma vitória pelas contas do campeonato, o que nos dá uma vantagem muito grande. A corrida foi fantástica, está sempre bem organizada e é uma das minhas preferidas. O piso hoje estava em pior estado, mas tínhamos uma vantagem suficiente para gerir a corrida e não tivemos que correr grandes riscos", comentou Tiago Reis.

Já André Amaral mostrou-se satisfeito com as contas do campeonato ibérico: "Optámos por uma toada mais lenta, mas acabámos por ter de acelerar porque andar mais lento faz com que passemos por mais perigos. A concentração teve de ser maior. A máquina estava impecável. Acabámos por andar mais rápido e conseguimos o terceiro lugar da geral", explicou André Amaral.

Nas motas, o triunfo sorriu a Gustavo Gaudêncio (Honda), que há cinco anos estava afastado da competição e 13 anos depois da última vitória absoluta, ganhando com uma mota da classe TT1 (de cilindrada mais baixa).

Gaudêncio gastou 3:42.18,7 horas, deixando Salvador Amaral (Honda) em segundo, a 11.30,2 minutos, e Paulo Santos (Honda) em terceiro, a 12.50,7 minutos.

Nos quads, Luís Engeitado (Yamaha) aproveitou a desistência de Luís Fernandes (Suzuki) a 15 quilómetros do final, por problemas mecânicos, para vencer com uma diferença de 22.50,7 minutos de vantagem sobre Rafael Carvalho (Yamaha) e 26.13,4 minutos sobre Luís Pimenta (Yamaha).

Nos SSV, ganhou Gonçalo Guerreiro (Can Am).