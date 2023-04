Tragédia: duas mortes em menos de 24 horas no Morocco Desert Challenge

C’est avec tristesse que les organisateurs du Dakar ont appris le décès de Laurent Lichtleuchter. Copilote très apprécié, Laurent avait participé à tous les Dakar depuis 2009 faisant bénéficier chacun de son expérience avec générosité et bonne humeur. À sa famille, à ses proches,… pic.twitter.com/G63BoGu1I6 — DAKAR RALLY (@dakar) April 27, 2023

As últimas 24 horas foram dramáticas na edição deste ano do Morocco Desert Challenge, com a notícia da morte de dois participantes. Primeiro foi o copiloto francês Laurent Lichtleuchter, que morreu durante a 4.ª etapa vítima de um acidente com um outro carro. Hoje perdeu a vida o motard Bram van der Wouden, vítima de um golpe de calor no decurso da 5.ª etapa da competição.A primeira morte sucedeu na quarta-feira, quando o veículo pilotado por Patrice Garrouste foi atingido a alta velocidade (140 km/h) pelo carro de outro participante. O seu copiloto Laurent Lichtleuchter terá tido morte imediata, ao passo que Patrice Garrouste conseguiu escapar com algumas queimaduras, já que o carro acabou por incendiar-se em função do sucedido. Lichtleuchter, que acumulava no seu currículo presenças em todos os Dakar desde 2009, tinha 46 anos e deixa três filhas.Esta quinta-feira surgiu a segunda tragédia, com o motard holandês Bram van der Wouden a sucumbir a um golpe de calor e ainda exaustão. Participante na categoria Malle Moto, o holandês de 48 anos foi encontrado por outros participantes deitado no solo ao lado da sua moto, tendo a ajuda médica sido imediatamente chamada. Acabaria, ainda assim, por ser em vão, já que o piloto já estaria morto.Tal como Laurent Lichtleuchter, o holandês era igualmente um atleta com experiência, ainda que apenas tenha entrado numa edição do Dakar - no ano passado, onde abandonou logo à segunda etapa. Tinha duas filhas.