Tamila Holub vence 400 metros livres do Mare Nostrum em Barcelona

A portuguesa Tamila Holub, já qualificada para Tóquio'2020 nos 800 e 1.500 metros livres, venceu esta sábado os 400 metros do meeting do Circuito Mare Nostrum em Barcelona.

A portuguesa venceu a distância no Troféu Internacional Cidade de Barcelona com um tempo de 4.11,87 minutos, numa final A em que Diana Durães foi quinta classificada, com 4.17,02.

Holub prossegue a boa forma, depois de em Canet-en-Roussilon ter vencido nos 800 metros, altura em que garantiu mínimos olímpicos nessa distância.

Já Ana Catarina Monteiro, também já qualificada para os Jogos, foi ao pódio, nos 200 metros mariposa, com um segundo lugar com um tempo de 2.10,82.

Raquel Pereira foi quarta classificada nos 200 estilos, numa final em que Victoria Kaminskaya foi sexta, o mesmo lugar de Miguel Nascimento nos 50 livres.

Alexis Santos venceu a final B dos 200 livres, enquanto Rita Frischknecht foi terceira nos 50 costas, com José Paulo Lopes a competir no domingo nos 400 estilos.