Portuguesas em nono na FINA World Series de natação artística

As portuguesas Cheila Vieira e Maria Gonçalves terminaram esta sexta-feira em nono lugar, entre 22 pares, a prova de dueto livre na etapa de Paris das World Series da FINA de natação artística.

A dupla lusa somou 78,800 pontos, sendo pontuada pela execução, impressão artística e dificuldade.

A prova de dueto livre de Paris foi dominada pelas norte-americanas Megumi Field e Natália Vega, com 85,7667 pontos, sendo o pódio completado com as equipas de Israel e França.