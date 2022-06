Mafalda Rosa defende em Setúbal título europeu júnior de 10 km em águas abertas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A campeã europeia Mafalda Rosa destaca-se na seleção de oito nadadores portugueses nos Europeus juniores de águas abertas, que vão decorrer de sexta-feira a domingo em Setúbal.

Mafalda Rosa defenderá o título, conquistado em França, na prova de 10 quilómetros, distância que será igualmente cumprida por Gustavo Marques e Martim Carvalho, enquanto Alexandre Morari e Marta Aguilar vão fazer os cinco quilómetros, e Bruno Loureiro, Ricardo Santos e Daniela Lopes cumprirão a prova de 7,5 quilómetros.

O evento, que vai envolver 167 atletas oriundos de 20 países, vai decorrer na Baía do Estuário Sado, Parque Urbano de Albaquel, sendo que a Itália, a Alemanha, a Turquia e a Hungria são as nações mais representadas, com 18 competidores cada.