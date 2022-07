Jogos do Mediterrâneo: Rafaela Azevedo conquista bronze nos 50 metros costas

A portuguesa Rafaela Azevedo conquistou este domingo a medalha de bronze nos 50 metros costas dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, ao nadar a final em 28,86 segundos, garantindo a terceira medalha do dia para Portugal na Argélia.

Na piscina do Complexo Olímpico de Oran, Azevedo foi terceira, atrás da sérvia Nina Stanisavjlevic, vencedora com um tempo de 28,59, e da grega Anana Ntountounaki (28,68), terceira.

É a terceira medalha do dia, depois da prata de Maria Inês Barros no fosso olímpico do tiro com armas de caça e do bronze de Lorène Bazolo nos 200 metros, a quinta da natação e a 21.ª de toda a missão.

Portugal tem agora 21 medalhas na prova, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.