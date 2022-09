Diogo Ribeiro foi o mais rápido nos 100 metros livres dos Mundiais de juniores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Diogo Ribeiro alcançou este sábado o melhor tempo da qualificação nos 100 metros livres nos Mundiais de natação para juniores, em Lima, onde já se sagrou campeão do mundo nos 50 livres e nos 100 mariposa.

Diogo Ribeiro nadou a distância em 48,67 segundos, a 15 centésimos do seu recorde nacional (48,52), em menos 47 centésimos do romeno David Popovici, recordista mundial absoluto (46,86), e 1.24 segundos do cipriota Nicolas Antoniou, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

A meia-final dos 100 metros livres está marcada para domingo, às 00:25 (horas em Lisboa), antes de Diogo Ribeiro disputar a final dos 50 mariposa, às 00:48.

A final dos 100 livres vai ser disputada na segunda-feira, às 00:02.

Depois de ter conquistado a medalha de bronze nos Europeus absolutos, em Roma, nos 50 metros mariposa, o nadador do Benfica, de 17 anos, treinado por Alberto Silva, já conquistou os títulos mundiais de juniores nos 50 livres e nos 100 mariposa.