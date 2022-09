Mafalda Rosa quer «um pódio» no Mundial júnior de águas abertas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nadadora portuguesa Mafalda Rosa partiu esta terça-feira para as Seicheles, onde vai participar, no sábado, na prova de 10 quilómetros do Mundial júnior de águas abertas, mostrando ambição de conseguir "um pódio".

A nadadora de Rio Maior chega ao país africano como campeã da Europa júnior em 2021, tendo conseguido o bronze no Europeu deste ano, disputado em Setúbal, e com um 12.º lugar nos 10 km do Mundial sénior deste ano, disputado em Budapeste.

"Tenho-me sentido bastante bem e estou confiante que vou fazer um bom resultado. Estou à espera de um pódio. Sei que as outras adversárias também têm nível para ganhar", admitiu, à margem da partida de Lisboa, citada pela Federação Portuguesa de Natação.

O Mundial de juniores de águas abertas vai decorrer em Beau Vallon, nas Seicheles, com quatro voltas ao circuito de 2.5000 metros para os atletas dos 10 quilómetros.