O Clube Fluvial Portuense ganhou coletivamente o Campeonato Nacional Master de Inverno, que decorreu nas Caldas da Rainha, competição que terminou com um total de 60 recordes nacionais.Na competição coletiva, o Clube Fluvial Portuense, com uma equipa de 81 nadadores (47 masculinos e 34 femininos), ficou à frente do FC Porto e da Académica de Coimbra.Ao todo estiveram em ação 839 nadadores (533 masculinos e 306 femininos) em representação de 83 clubes.