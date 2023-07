Diogo Ribeiro em ação no Mundial de Fukuoka

A Seleção de natação pura inicia amanhã a sua participação nos Mundiais, em Fukuoka, no Japão, com Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento a atacarem as eliminatórias nos 50 metros mariposa, enquanto Gabriel Lopes vai nadar os 100 bruços. As provas decorrem em duas sessões diárias, com eliminatórias às 10h30 locais (2h30 da madrugada em Portugal Continental) e a sessão da tarde (meias-finais e finais), a partir das 20h00 (12h00 em Portugal Continental). A equipa portuguesa é composta por oito nadadores, quatro masculinos e quatro femininos, sendo que Diogo Ribeiro é a grande estrela. O jovem, de 18 anos, conquistou três medalhas de ouro nos Mundiais de juniores e ainda um bronze nos Europeus de seniores do ano passado.

"O estágio em Nagazaki correu muito bem. O objetivo era a adaptação ao fuso horário, recuperação do jet lag, primeiro contacto com a comida, com o clima. Foi cumprido", considerou o selecionador Alberto Silva, revelando que o trunfo Diogo Ribeiro "está bem física e tecnicamente."

Até dia 30 também entrarão em cena Ana Rodrigues, Camila Rebelo, Diana Durães, Tamila Holub e João Costa.