Ana Catarina Monteiro sexta nos 200 metros mariposa da Taça do Mundo de Budapeste

A nadadora Ana Catarina Monteiro foi esta sexta-feira a melhor portuguesa no arranque da Taça do Mundo de Budapeste, com o sexto lutar na final dos 200 metros mariposa.

A atleta olímpica do Fluvial Vilacondense terminou a sua prova em 2.13,28 minutos, 27 centésimos de segundo mais rápida do que nas eliminatórias, nas quais obteve o quinto registo.

A lusa de 30 anos ficou distante do pódio, liderado pela campeã olímpica, a chinesa Yufei Zhang, com 2.05,65, que se superiorizou à bósnia Lana Podar, com 2.08,19, e à húngara Boglarka Capas, com 2.10,27, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

Mariana Cunha foi a primeira portuguesa a ficar de fora da final, concluindo o seu desempenho na nona posição, em 2.16,20, sendo que a derradeira qualificada o fez em 2.14,67.

Na sua primeira competição da época, Diogo Ribeiro, que se apresentou com sintomas gripais, foi 11.º nos 100 metros mariposa, em 53,28 segundos, quando o melhor tempo pertenceu ao suíço Noé Ponti, em 51,34, e o derradeiro acesso à final se fez em 52,21.

Já João Costa foi 17.º nos 200 metros costas, com 2.03,88 minutos, a quase dois segundos de integrar o grupo dos oito mais fortes, feito em 2.01,97.

Nos 50 metros livres, Miguel Nascimento, igualmente com dificuldades respiratórias, foi 19.º entre 79 nadadores, em 22,92 segundos, com o apuramento para a final a fazer-se em 22,35.

No sábado, no segundo dia da Taça do Mundo, vão competir os portugueses João Costa, nos 50 metros costas, Ana Catarina Monteiro e Mariana Cunha, nos 50 metros mariposa, e Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento, nos 100 metros livres.