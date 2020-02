A dura batalha de nadadora espanhola para ir aos Jogos Olímpicos depois de novo cancro

Catalina Corró é uma nadadora espanhola de 24 anos e estudante de medicina. Há uns meses, nas Universíadas de Nápoles, fez um tempo nos 200 metros estilos (2,12 minutos) que, se repetisse agora, lhe daria o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio mas a terrível notícia que recebeu a 10 de setembro mudou tudo: teria de ser operada a um novo tumor cerebral.





Foi a segunda vez que ouviu os médicos lhe dizerem isso embora não tivesse sido apanhada completamente desprevenida. "Saía da piscina e custava-me muito pensar. Não era capaz de me lembrar do que tinha comido", conta."Na primera vez, vais para a operação a pensar que te vão abrir a cabeça e depois logo se verá, na 2.ª pensas que não queres passar pelo mesmo", refere ao 'El Pais', recordando o que se passou em 2017.Se em 2017, os médicos lhe disseram que demoraria um ano a voltar a nadar e encurtou essa previsão para quatro meses, desta vez voltou às piscina um mês e um dia depois. "Agora para recuperar de um treino exigente necessito de três dias, antes bastava uma noite", refere.Dizendo ser "impossível ficar sentada no sofá", reconhece que a ansiedade não a ajudou: "Quando voltei à piscina, talvez quisesse fazer mais do que o meu corpo pedia".