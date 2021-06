Águas abertas: Angélica André qualifica-se para Tóquio

Angélica André qualificou-se este sábado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, depois de ter sido quinta classificada na prova dos 10 km de apuramento que se realizou em Setúbal.





Em bom plano esteve também Mafalda Rosa, que terminou no 10.º posto, mas sem hipótese de ir ao Japão.Com este resultado, Angélica André é a oitava nadadora na missão à capital nipónica, juntando-se aos sete atletas de natação pura.Recorde-se que Portugal esteve representado nas provas de águas abertas nas últimas três edições dos Jogos. Arsenyi Lavrentyev esteve presente em Pequim'2008 e Londres'2012, Vânia Neves, no Rio'2016, enquanto Daniela Inácio detém o melhor resultado luso, com o 17.º posto em Pequim'2008.(em atualização)