Águas abertas: Hugo Ribeiro e Mariana Mendes vencem Nacional

Hugo Ribeiro (Leixões) e Mariana Mendes (Sporting) venceram este sábado o Campeonato Nacional de verão 5 km – Open, Trizio, Sertã.O nadador do Leixões terminou com 1.01,00 horas, superiorizando-se nos últimos metros a Gustavo Marques (União Coimbra) - escalão 18/19 -, por três segundos. O pódio da geral ficou completo com Francisco Frazão (individual), escalão 16/17, com 1.01,25.Já Mariana Mendes foi terceira na geral, com 1.01,06. A sua colega do Sporting, Carolina Viana, escalão 18/19, foi segunda na geral feminina com 1.04,19, e Marta Aguilar (Náutico Académico), escalão 16/17, foi terceira com 1.05,25.