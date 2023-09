Águas abertas: Tiago Campos e Mafalda Rosa vencem no Douro

Tiago Campos e Mafalda Rosa, do Clube de Natação de Rio Maior, venceram este domingo, pelo segundo ano consecutivo, a Douro Bridges Porto & Gaia Open Water, numa distância de 4 quilómetros entre a Ribeira do Porto e a praia contígua à Douro Marina em Vila Nova de Gaia.Na prova que integra o Circuito Nacional de águas abertas, o olímpico Tiago Campos terminou com 39.12,3 minutos, superiorizando-se a Hugo Ribeiro por 1.07 minutos. O pódio masculino da classificação geral ficou completo com Francisco Amaral (FC Porto) com 43.07,7.Na prova feminina, Mafalda Rosa venceu com 41.11,1 minutos. O segundo lugar foi para Marta Aguilar (Clube Náutico Académico), com 44.55,7, e o terceiro foi para Daniela Lopes (GDN Famalicão), com mais dois segundos.Estreada no ano passado com grande sucesso, a Douro Bridges Porto & Gaia Open Water marcou o regresso ao rio Douro das provas de águas abertas que não aconteciam há 43 anos. A Travessia do Porto a Nado, a mais emblemática de todas as provas que se realizou no Rio Douro, teve início em 1916 e a última edição decorrera em 1979.